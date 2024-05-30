Стало известно, на сколько за неделю выросли международные резервы России ЦБ РФ: международные резервы страны увеличились до $605,9 млрд

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Россия смогла увеличить объем своих международных резервов за неделю на $2,2 млрд, сообщила пресс-служба Банка России. По данным регулятора, на прошлую пятницу, 24 мая, данные активы насчитывали $605,9 млрд.

Международные резервы по состоянию на конец дня 24 мая 2024 года составили 605,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,2 млрд долларов США, или на 0,4%, — сказано в сообщении.

Отмечается, что на пятницу, 17 мая, объем международных резервов оценивался в $603,7 млрд. Рост показателя произошел «преимущественно под воздействием положительной переоценки», добавили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что главой Национальной системы платежных карт (НСПК) был назначен директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин. Отмечалось, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Национального финансового совета.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Государственной думе заявила, что инфляция и закредитованность граждан мешают в борьбе со снижением уровня бедности в России. Всего она назвала шесть пунктов дорожной карты к преодолению экономического неблагополучия, в том числе борьбу с мошенничеством на финансовом рынке и поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.