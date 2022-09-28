Стало известно, на сколько упадет экспорт российского газа в 2022 году Власти России спрогнозировали падение экспорта газа в 2022 году на 31%

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Газораспределительная станция

Экспорт российского природного газа в 2022 году может упасть почти на 31%, до 142 миллиардов кубометров, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Отмечается, что в следующие два года экспорт может снизиться еще сильнее — до 125,2 миллиарда кубометров, передает ТАСС.

Согласно прогнозу, отказ Европейского союза от эксплуатации «Северного потока — 2» и планы по сокращению трубопроводных поставок российского газа будут компенсироваться до 2025 года выходом на проектную мощность газопровода «Сила Сибири» и поставками газа по Дальневосточному маршруту.

Рост внутреннего потребления и развитие производств по переработке газа позволят сохранить экспорт газа на уровне 125,2 млрд куб. м в 2023-2025 годах и добычу на уровне 670,2-704,9 млрд куб. м соответственно, — уточняется в прогнозе.

Согласно отчету «Газпрома» от 15 сентября, экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья с начала 2022 года составил 84,8 млрд кубометров, что на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год. В компании также указали, что с 1 января по 15 сентября компания добыла 300,8 млрд кубометров газа, что на 15,9% меньше, чем в прошлом году.

Вице-премьер Александр Новак до этого сообщил, что экспорт российского газа в ЕС в этом году снизится на 50 млрд кубометров. По его словам, прогноз разработан согласно оценкам Минэнерго.