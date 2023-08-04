Стало известно, на каких автомобилях ездит Володин Володин рассказал, что ездит на «Москвиче-3» в нерабочее время и на Aurus в рабочее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ездит на автомобиле Aurus. Он уточнил, что в нерабочее время предпочитает передвигаться на «Москвиче-3», который назвал надежной и вместительной машиной.

Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежна, — сказал Володин.

Он уточнил, что Госдума поддерживает решение президента России Владимира Путина о помощи отечественному автопрому. Володин отметил, что опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей.

Спикер Госдумы добавил, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», Lada, Aurus, также «Волга», когда наладится выпуск этой модели.

Ранее Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По его мнению, это позволит улучшить их качество. Володин 11 июля также заявил, что депутаты должны пересесть на российские автомобили. Он добавил, что таким образом следует поддержать автопром страны.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил, что идея поддержки российского автомобилестроения через использование парламентариями продукции отечественного автопрома является правильной мерой. По его словам, дело в том числе в вопросе безопасности.