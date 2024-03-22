Стало известно, на какие виды кредитов россияне смогут оформить самозапрет Депутат Чаплин: россияне смогут оформить самозапрет на микрозаймы и кредиты

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Россияне смогут оформить самозапрет на получение средств в микрофинансовых организациях, а также на банковские кредиты, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий объяснил, что меру не распространят на ипотеку, авто- и образовательные кредиты, предоставляемые с господдержкой.

Самозапрет смогут применять к кредитам и займам, выдаваемым в банках и микрофинансовых организациях, включая дистанционные формы предоставления, включая микрозаймы. Запрет не будет распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты и образовательные кредиты, которые предоставляются с поддержкой государства. Для подачи заявления на введение запрета можно воспользоваться услугами МФЦ или портала «Госуслуги», — добавил Чаплин.

Собеседник подчеркнул: в случае наличия запрета, банки и микрофинансовые организации будут обязаны отказать в выдаче кредита или займа. По его словам, получение возможности снять запрет будет бесплатным и возможным в любой момент.

Однако снятие запрета будет произведено только на второй день после отображения информации в кредитной истории. Важно: в случае выдачи кредита при наличии запрета кредиторы не будут иметь право требовать возврата денег у заемщика. Это точно поможет защитить наших граждан от мошенников, — подытожил Чаплин.

Адвокат Маргарита Моисеева ранее рассказала, что принятый Госдумой закон о самозапрете на выдачу кредитов будет иметь положительный эффект в борьбе с мошенничеством в финансовой сфере. Данный закон гарантирует, что кредит не будет оформлен без личного участия заемщика.