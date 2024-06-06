Стало известно, можно ли регистрировать иностранных рабочих в частных домах Депутат Гаврилов: в частных домах нельзя регистрировать иностранных рабочих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В частных домах нельзя регистрировать иностранных рабочих, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий отметил, что после данной процедуры они получат полное право там проживать и пользоваться всеми помещениями, а препятствовать им владелец недвижимости не сможет.

Если сезонные рабочие из-за рубежа, возводя вам частный дом, просят временную регистрацию, лучше им отказать. Подобные лица могут быть зарегистрированы в каком-то регионе, а приехав, например, в Москву, ищут способы временно зарегистрироваться. После такой процедуры чужие люди имеют полное право там проживать, пользуясь всеми помещениями, а препятствовать такому их доступу в свой фактический, пусть и временный дом, по закону нельзя, — добавил Гаврилов.

По его словам, даже при временной регистрации иностранец имеет право без ограничений пользоваться ЖКУ, звать в чужой дом родственников и друзей, устраивать там праздники. Гаврилов напомнил, что гости из-за рубежа получают возможность организовать аналогичную процедуру для своих детей.

На такие уловки сезонных строителей чаще попадаются пожилые одинокие люди. Из-за подобных рабочих могут возникнуть проблемы при продаже квартиры, так как они могут просто исчезнуть в один день, особенно если гости зарегистрировали детей. Если не получится найти компромисс, придется обращаться по этому поводу в суд, — подытожил Гаврилов.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования нападения мигрантов на подростков в районе Солнцево на западе Москвы. Доклад предоставит и. о. руководителя столичного ГСУ СК России Виталий Саксин.