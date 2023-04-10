Стало известно, куда пойдут деньги за продажу ушедших из России компаний Путин поручил использовать в туризме взносы от активов инвесторов из недружественных стран

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Президент России Владимир Путин поручил использовать добровольные взносы от передачи активов инвесторов из недружественных стран для развития туризма. Речь идет о сделках по уходу компаний с территории России. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России, — говорится в поручении Путина

Помимо этого, российский президент поручил до 1 июля предоставить дополнительную поддержку туристическим организациям в Крыму и Севастополе.

Как сообщалось ранее, иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала СВО, потеряли примерно $2 млрд. В целом уход из РФ на глобальный бизнес сетей не повлиял, отмечает издание. Это объясняется тем, что эти компании обеспечивали всего 3–5% общей выручки.