Стало известно, кто занял пост прокурора Чечни Путин назначил Адаева прокурором Чечни

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Президент России Владимир Путин назначил на пост прокурора Чеченской Республики Арсана Адаева. В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что экс-прокурор Грозненского района будет занимать новую должность в течение пяти лет.

Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики, — говорится в документе.

В конце октября Путин внес кандидатуру Адаева в Совет Федерации для консультаций с сенаторами. В начале ноября она была поддержана во время совместного заседания. Приказ о назначении Адаева глава страны подписал 7 ноября.

Известно, что новый региональный прокурор работает в этой структуре с 2003 года. Так, в марте 2021 года он был назначен на должность прокурора Грозненского района.

В конце октября Путин назначил Александра Розина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Президент также присвоил ему звание генерал-майора внутренней службы.