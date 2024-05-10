Названа главная кандидатура на пост вице-премьера по социальным вопросам РБК: Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера по социальным вопросам

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит пост в новом составе правительства, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом кадровых консультаций. Она вступила в эту должность в 2018 году во втором правительстве Дмитрия Медведева.

Госдума рассмотрит вопрос о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра на пленарном заседании 10 мая. После этого он предложит президенту России Владимиру Путину состав нового правительства. По данным РБК, свой пост сохранит не только Голикова, но и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Путин ранее внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра России. Глава государства выразил надежду, что депутаты поддержат его назначение и по достоинству оценят работу правительства при его председательстве.

РБК также стало известно, что Антон Силуанов сохранится на посту министра финансов РФ в новом правительстве. Также, по данным агентства, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера в новом правительстве. Предполагается, что он будет курировать агромпромышленный комплекс страны.

Согласно законодательству РФ, 7 мая, после инаугурации президента страны Владимира Путина, правительство в полном составе подало в отставку. Это касается в том числе ключевых фигур центрального аппарата. Список включает в себя председателя кабмина Михаила Мишустина, первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, замглавы кабмина и руководителя аппарата Дмитрия Григоренко, зампредов правительства Викторию Абрамченко, Татьяну Голикову, Александра Новака, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.