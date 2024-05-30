Стало известно, кто займет пост главы национальной системы платежных карт ЦБ РФ: главой национальной системы платежных карт назначен Дмитрий Дубынин

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Главой национальной системы платежных карт (НСПК) назначен директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба Банка России на своем сайте. Отмечается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Национального финансового совета.

Национальный финансовый совет на заседании 29 мая 2024 года принял решение согласовать кандидатуру Дубынина Дмитрия Геннадьевича для назначения на должность единоличного исполнительного органа оператора национальной системы платежных карт, — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Банк России допускает ужесточение денежно-кредитной политики. Согласно данным, представленным в отчете регулятора, Центробанк готов пойти на такие меры, если не будет снижения инфляции и замедления роста цен.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Государственной думе заявила, что инфляция и закредитованность граждан мешают в борьбе со снижением уровня бедности в России. Всего она назвала шесть пунктов дорожной карты к преодолению экономического неблагополучия, в том числе борьбу с мошенничеством на финансовом рынке и поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.