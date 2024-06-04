Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Андреем Турчаком

Президент России Владимир Путин в ходе совещания предложил стать врио главы Республики Алтай вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку. Глава государства отметил, что Турчак имеет хороший опыт в регионе.

У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. <...> Имею в виду Республику Алтай, — уточнил Путин.

Турчак принял предложение президента. Немногим ранее Олег Хорохордин сообщил, что покидает свой пост главы региона. Он объяснил это решение переходом на новое место работы.

Хорохордин добавил, что за прошедшие пять лет его администрации удалось сделать много для развития социальной и экономической сфер региона. Он отдельно поблагодарил всю команду местного правительства, депутатов и жителей республики.

Андрей Турчак в 2009 году был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Он занял должность в 33 года, таким образом став одним из самых молодых губернаторов страны. В качестве главы области Турчак проработал до 2017 года. В том же году был назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия». Осенью 2020 года Турчака избрали первым заместителем председателя СФ.