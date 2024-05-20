Стало известно, кто всегда является желанным гостем в России Путин назвал Си Цзиньпина желанным гостем в России

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в телеграмме председателю Китая Си Цзиньпину, текст которой опубликован на сайте Кремля, заявил, что глава КНР всегда будет желанным гостем в России. Он также поблагодарил китайского лидера за радушный прием и гостеприимство в ходе визита Путина в Китайскую Народную Республику.

Помните, что Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, — сказано в телеграмме.

Также Путин отметил, что будет рад продолжить конструктивный и товарищеский диалог, а также совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. По его словам, обстоятельные переговоры двух лидеров будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства РФ и КНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что новые главы российских и китайских ведомств начали «гладко и бесшовно» включаться в повестку отношений между странами. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина не может измениться из-за обновления состава руководства, вектор отношений между странами определяется исключительно президентом и председателем.