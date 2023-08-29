Захарова ответила, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20 Захарова: российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индии, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уточнила, что соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин.

По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров, — сообщила Захарова.

Саммит в Нью-Дели пройдет с 9 по 10 сентября в очном формате. Приглашение на мероприятие получили все лидеры G20, а также еще ряда государств. Среди них Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланы, ОАЭ, Оман и Сингапур. Российский президент на саммит ехать не планирует.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о формате участия российского лидера в мероприятии Кремль проинформирует дополнительно. По его словам, глава государства уже обсуждал предстоящий саммит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет приглашен на саммит «Большой двадцатки». По его словам, на мероприятии планируется обсуждать проблемы энергетики, поставок продовольствия и удобрений, а не глобальной безопасности.