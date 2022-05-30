Мантуров возглавил совет директоров АвтоВАЗа

Фото MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров возглавил совет директоров АвтоВАЗа, говорится в сообщении ведомства. Выполнять эти функции он будет на безвозмездной основе.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя совета директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей «АвтоВАЗ». Соответствующее распоряжение <...> от 28 мая, разрешающее это, подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что АвтоВАЗ начинает этап большой и серьёзной работы. Это связано с тем, что новые продукты будут разрабатываться на отечественных платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением поставщиков компонентов из РФ.

В мае 100% активов группы Renault были переданы правительству Москвы вместе с 67,9% акций АвтоВАЗа. 23 мая президентом компании назначили экс-министр транспорта Максима Соколова.