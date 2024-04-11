Стало известно, кто возглавил научный совет при Совбезе РФ Путин подписал указ о составе научного совета Совбеза России

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Николай Патрушев

Главой научного совета при Совете безопасности России переназначен секретарь СБ РФ Николай Патрушев, говорится в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным, документ опубликован на сайте правовой информации. Заместителем Патрушева остался первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев.

В документе подчеркивается, что он вступает в силу с момента подписания главой государства. Научный совет был создан для обеспечения деятельности Совета безопасности путем проведения научно-методологического и экспертно-аналитического анализа. Членами структуры обычно становятся ученые и специалисты из государственных научных структур.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В документ вносятся около 40 страниц различных изменений и дополнений. Первая редакция стратегии развития ИИ была утверждена указом главы государства в 2019 году.

До этого российский лидер утвердил указ о присвоении звания Героя Труда главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. В документе отмечается, что она награждена за особые заслуги перед государством и народом. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.