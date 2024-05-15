Стало известно, кто возглавил Ленинградский и Московский военные округа Генералы Лапин и Кузовлев возглавили Ленинградский и Московский военные округа

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Александр Лапин

Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, следует из перечня участников встречи с президентом России Владимиром Путиным, опубликованного на сайте Кремля. В свою очередь генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Московского военного округа.

Лапин ранее занимал должность первого заместителя — начальника штаба сухопутных войск. Кузовлев возглавлял Южный военный округ. Кроме того, стало известно, что Геннадий Анашкин назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками Южного военного округа, а временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа стал Александр Санчик.

О том, что генерал-полковник Лапин получил повышение, стало известно в начале апреля. URA.RU со ссылкой на информированный источник в военных кругах сообщил, что он был назначен командующим Ленинградским военным округом. Тогда Минобороны России эту информацию не комментировало.

Путин на встрече с командующими войсками военных округов представил нового министра обороны Андрея Белоусова. Глава государства заявил, что его назначение связано с ростом военных расходов. По его словам, в 2024 году совокупные расходы России на оборону и безопасность составят примерно 8,7%.

Путин раскрыл, что Белоусов в последнее время занимался поручениями двойного назначения, в том числе развитием беспилотных летательных аппаратов. Глава государства выразил надежду, что новый глава Минобороны справится с поставленными перед ним задачами.