Стало известно, кто в Кремле мечтает о космосе Песков: в Кремле никто не хочет лететь в космос

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Дмитрий Песков

Космонавтов в нынешнем составе администрации президента России нет и о желающих совершить полет в космос ничего не известно, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, известно о многих других качествах сотрудников администрации президента.

Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из действующей администрации. И действительно, космонавтов в нынешнем составе администрации нет, но очень много людей, которые обладают другими талантами и другими достижениями, — сказал представитель Кремля.

До этого Песков сообщал, что Россия и США сохраняют контакты по мирному космосу, однако в других сферах отношения двух государств оставляют желать лучшего. Так он прокомментировал слова представителей Пентагона о взаимодействии с Москвой в разработке «противоспутникового средства».

Ранее стало известно, что среди поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания с правительством есть указание выделить средства на развитие космической ядерной энергетики к 15 июня. Оно касается кабмина, Роскосмоса и Росатома. Рекомендовано обратить особое внимание на развитие имеющегося научно-технического задела в этой сфере.