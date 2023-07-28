Стало известно, кто станет новым советником Набиуллиной Первый зампред ЦБ Юдаева с 1 августа станет советником главы Банка России

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ксения Юдаева

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщается на сайте регулятора. Юдаева при этом остается членом совета директоров ЦБ, а курировать работу департамента финстабильности будет зампред ЦБ Филипп Габуния.

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника председателя Банка России. Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. <...> Ксения Юдаева остается членом Совета директоров и комитета финансовой стабильности ЦБ, — следует из публикации.

21 июля Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5% годовых. В последний раз регулятор изменял ставку в сентябре 2022 года. В ЦБ отметили, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Также увеличились инфляционные ожидания.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова заявила, что роста госдолга России не избежать с учетом нынешних условий. По ее словам, ведомство намерено удержать его в безопасных границах, составляющих 20% от общего объема ВВП.