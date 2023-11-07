Стало известно, кто стал новым министром внутренних дел Чечни Путин назначил Ирасханова новым министром внутренних дел Чечни

Фото: vk.com/mvd

Новым министром внутренних дел по Чеченской республике назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, уточняется на сайте «МВД Медиа». Министр внутренних дел страны уже представил Ирасханова личному составу.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов МВД России. Указом Президента Российской Федерации министром внутренних дел по Чеченской Республике назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов, — сообщила Волк.

Также стало известно о назначении начальника УМВД России по Оренбургской области полковника полиции Вадима Серебрянникова. Колокольцев напомнил личному составу биографию новых должностных лиц, а также отметил, что они владеют оперативной обстановкой на вверенных территориях.

Ранее сообщалось о назначении экс-руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева на пост президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Артемьев был главой ФАС с 2004 по 2020 год, после этого работал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.