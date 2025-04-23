Стало известно, кто представит Россию на похоронах папы римского Песков: Любимова представит Россию на похоронах папы римского

Фото: Matteo Nardone/Global Look Press

Министр культуры РФ Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение принял российский лидер Владимир Путин.

По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова, — сказал он.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Он был понтификом 12 лет и страдал от различных недугов. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского. По словам лидера, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.

Заменить Франциска на Святом престоле может любой мужчина, крещенный в Римско-католической церкви. Конклав очень секретен, и кандидаты не ведут публичную кампанию за должность папы римского. В настоящее время кардиналы со всего мира съезжаются в Рим, чтобы присоединиться к своим коллегам после смерти понтифика.

Между тем политолог Сергей Марков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ненавидел папу римского за его попытки остановить конфликт на Украине. Эксперт объяснил, что скончавшийся глава католической церкви отказывался подвергать травле Россию и русских людей.