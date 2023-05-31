Стало известно, кто представит Россию на инаугурации Эрдогана Ушаков: представлять Россию на инаугурации Эрдогана будет Володин

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости. По результатам второго тура выборов Эрдоган набрал более 52% голосов, одолев своего соперника Кемаля Кылычдароглу.

Да, Вячеслав Викторович Володин, — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Эрдогана передавало, что российский лидер Владимир Путин пока не планирует наносить визит в Турцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщал, что в ходе недавнего телефонного разговора лидеры условились провести двустороннюю встречу в обозримой перспективе. По его словам, главам государств предстоит согласовать место и время.

Ожидается, что церемония инаугурации Эрдогана может пройти 3 июня, как ранее сообщил советник турецкого президента Мехмет Учум.

Ранее корреспондентка турецкого издания Hürriyet Ханде Фират рассказала, что Путин может посетить Турцию для встречи с Эрдоганом уже после инаугурации. Журналистка ссылалась на источники и утверждала, что вслед за Путиным ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского. По ее данным, с обоими Эрдоган намерен обсудить ситуацию вокруг украинского конфликта и реализацию зерновой сделки.