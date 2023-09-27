Стало известно, кто помог демобилизовать 400 ошибочно призванных россиян Москалькова сообщила о демобилизации 400 человек при содействии ее аппарата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о демобилизации 400 россиян было принято при активном участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Граждан ошибочно призвали на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки. Москалькова также выразила благодарность оказавшим содействие Министерству обороны и военной прокуратуре, передает ТАСС.

У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать. У кого было четверо детей, заболевания, позволяющие предоставить отсрочку. Таких демобилизаций только по моей линии было более 400, и я благодарна и военной прокуратуре, и Минобороны РФ, что очень быстро и четко включались, — отметила она.

Ранее издание «Верстка» со ссылкой на данные районных и гарнизонных судов России сообщило, что каждый 15-й из подавших в суд мобилизованных вернулся домой. Они доказали, что их призвали на службу незаконно.

В суд обратились по меньшей мере 761 человек, свыше 50 из которых отправились домой. Активнее всех на незаконную мобилизацию жаловались жители Красноярского края. В Москве и Московской области иск в суд подали 25 человек, однако прошение ни одного из них не удовлетворили.