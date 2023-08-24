Стало известно, кто может стать новым губернатором Ямала Президент Путин назвал кандидатов на пост губернатора Ямала

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин представил кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщается на сайте Законодательного собрания региона. На рассмотрение собрания внесены имена трех человек, среди которых и действующий глава Дмитрий Артюхов.

Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев, — уточняется в публикации.

Как отмечается, губернатор округа избирается депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов. Их представляет президент. Каждый кандидат представляет депутатам программу развития, которая будет реализована в случае избрания на пост. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее число голосов.

Голосование пройдет в единый день голосования 10 сентября.

Ранее ЯНАО стал лидером рейтинга российских регионов по доле работников с зарплатами, превышающими средний уровень. Такое жалование получает 75% жителей округа. В основном это те, кто работает в нефтегазовой отрасли.

При этом, цены в регионе не такие высокие, как в многих других северных и отдаленных районах.

Также отмечалось, что власти округа согласились увеличить количество специальных стипендий для студентов, которые учатся в других регионах. На данный момент на именную стипендию губернатора Ямала могут претендовать дважды в год по итогам сессии 77 студентов.