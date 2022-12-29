Стало известно, кто будет новым послом России в Ливии Путин назначил Айдара Аганина новым послом России в Ливии

Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Ливии Айдара Аганина, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее тот занимал должность замглавы департамента внешнеполитического планирования МИД России.

Назначить Аганина Айдара Рашидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в государстве Ливия, — говорится в документе.

Россия приняла решение об открытии посольства в Ливии в октябре 2022 года. Здание диппредставительства будет расположено в городе Бенгази на востоке страны.

Ранее Путин назначил Игоря Моргулова на должность посла России в Китайской Народной Республике. Ранее этот пост занимал Андрей Денисов. Сам Моргулов до этого занимал пост заместителя министра иностранных дел России.

До этого президент России назначил Мурата Зязикова новым послом РФ на Кипре, освободив от должности Станислава Осадчего.

Ранее Путин назначил Алексея Дедова новым послом РФ в Иране, освободив от этой должности Левана Джагаряна. Джагарян назначен послом России на Шри-Ланке и Мальдивах.