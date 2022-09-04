Стало известно, кто будет модератором пленарки ВЭФ с участием Путина Песков: директор РБК Доронов станет модератором пленарки ВЭФ с участием Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модератором пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина станет управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов. Как сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков, это будет первый опыт участия в подобных мероприятиях для канала.

Это представитель телеканала РБК Илья Доронов <...> Канал еще не принимал участия в подобных мероприятиях, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Доронов очень талантливый журналист и медиаруководитель. Песков уточнил, что будущий модератор пленарной сесссии награжден премией ТЭФИ.

Известно, что Доронов родился в 1977 году. Долгое время журналист работал на телеканалах «Россия-24», РЕН ТВ, Life News. В 2018 году Доронов был назначен управляющим директором телеканала РБК.

Ранее стало известно, что в среду, 7 сентября, Путин выступит на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам Пескова, основными темами для обсуждения станут мировые процессы и развитие территорий Дальнего Востока.

Отметим, что свое участие в VII ВЭФ подтвердили представители 40 стран, в том числе форум так называемых недружественных — Южной Кореи и Японии. В пресс-службе организатора форума подчеркнули, что ВЭФ стал самой востребованной деловой площадкой по вопросу развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.