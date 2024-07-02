Стало известно, консультировался ли Орбан с Москвой перед поездкой в Киев Песков отрицает контакты Москвы и Будапешта перед поездкой Орбана в Киев

Контактов Москвы и Будапешта перед поездкой венгерского премьера Виктора Орбана в Киев не было, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.

Нет, [контактов] не было, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Орбан впервые после начала российской СВО посетил Украину. Также эта поездка стала первой в его заграничном турне после вступления Венгрии в председательство в Совете Евросоюза. В Киеве он проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. На них стороны затронут вопрос «возможности установления мира», а также другие актуальные вопросы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, чтобы отстаивать интересы своей страны, считает политолог Алексей Макаркин. Эксперт подчеркнул, что политику важны интересы венгров, которые проживают на территории Украины. Орбан считает, что Киев должен идти навстречу гражданам Венгрии.

Политолог Сергей Марков придерживается мнения, что Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским аппетиты последнего в отношении Европейского союза. Среди других тем для обсуждения стоят проблемы украино-венгерских отношений, которые сейчас в плохом состоянии.