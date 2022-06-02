Стало известно, кому передадут мандат Валерия Рашкина в Госдуме КПРФ передаст мандат Рашкина в Госдуме супруге координатора движения «Левый фронт»

Фото: Valery Rashkin/via Global Look Press

Валерий Рашкин

КПРФ передаст вакантный мандат экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина супруге координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова Анастасии, заявил руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, это связано с намерением укрепить фракцию представителями данного движения.

Было принято решение <...> передать мандат Анастасии Удальцовой, — сказал он.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области, в автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

25 мая Госдума лишила Рашкина мандата. Принятие данного решения связано со вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Рашкина по делу о незаконной охоте. Парламентарий приговорён к трем годам условно. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.