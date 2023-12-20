Стало известно, кого КПРФ планирует выдвинуть в президенты РФ КПРФ рекомендовала выдвинуть в президенты экс-лидера аграриев Николая Харитонова

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Николай Харитонов

Кандидатом в президенты России от КПРФ может стать бывший лидер Аграрной партии и депутат Госдумы Николай Харитонов, передает ТАСС со ссылкой на источник. Такое решение было принято президиумом Центрального Комитета партии.

Президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Николая Михайловича Харитонова в качестве кандидата от партии на пост президента. Следующим шагом станет решение на пленуме, а затем — на съезде партии, — пояснил источник.

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области и окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ. Выборы президента России намечены на период с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее XXXV съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента. В ходе тайного голосования проголосовали 108 делегатов, все поддержали Слуцкого. Недействительных бюллетеней было два.