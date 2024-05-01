Стало известно, кого коснется повышение МРОТ до 30 тысяч рублей Депутат Нилов: повышение МРОТ может коснуться около 5 млн россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заработную плату на уровне МРОТ получают около 5 млн россиян, соответственно, если будет принято решение о повышении минимального размера оплаты труда, именно такому количеству граждан повысят зарплату, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. На сегодняшний день МРОТ составляет около 20 тысяч рублей.

МРОТ устанавливается ежегодно, осенью, когда идет работа над федеральным бюджетом на следующий год. МРОТ — это та величина, которая влияет на параметры, и мы заблаговременно предлагаем установить МРОТ не ниже 30 тысяч. Это значит, что те, кто получает на уровне МРОТ, у них зарплата будет поднята. То есть ниже, чем МРОТ, работодатель платить не сможет. Сегодня МРОТ около 20 тысяч рублей. На уровне МРОТ получают порядка 5 млн наших граждан. В основном это работники бюджетной сферы, — сказал депутат.

1 мая Нилов направил в правительство законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда повышается с 19,2 до 30 тысяч рублей. В документе говорится, что текущий уровень МРОТ влечет за собой необоснованную дифференциацию доходов населения, а также тормозит рост внутреннего валового продукта в стране.