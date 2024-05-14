Стало известно, кого Госдума утвердила на посты министров В Госдуме утвердили кандидатуры федеральных министров

Фото: Агентство «Москва»

Государственная дума России утвердила новый состав кабинета министров, передает корреспондент NEWS.ru. В частности, на должность министра финансов утвержден Антон Силуанов, а министром сельского хозяйства стала Оксана Лут.

Помимо этого, утверждены кандидаты на посты министров промышленности и торговли (Антон Алиханов), спорта (Михаил Дегтярев), просвещения (Сергей Кравцов), природы (Александр Козлов), культуры (Ольга Любимова), экономического развития (Максим Решетников), труда и социальной защиты (Антон Котяков), транспорта (Роман Старовойт), строительства и ЖКХ (Ирек Файзуллин), науки и высшего образования (Валерий Фальков), энергетики (Сергей Цивилев), развития Дальнего Востока и Арктики (Алексей Чекунков), а также цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Максут Шадаев).

Ранее стало известно, что Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова своим пресс-секретарем и замглавы администрации президента РФ. В то же время главой администрации назначен Антон Вайно, а его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко.

До этого Путин переназначил Михаила Мишустина премьер-министром России. После этого глава кабмина получил право сформировать новое правительство. Мишустин станет председателем правительства РФ второй раз. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года.