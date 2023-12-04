Стало известно, кого Путин будет награждать на ВДНХ Песков: Путин на выставке «Россия» наградит победителей конкурса «Волонтер года»

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 4 декабря впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ и наградит победителей конкурсе «Волонтера года», подтвердил в комментарии ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также президент изучит экспонаты выставки.

Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года — 2023» в рамках международной премии «Мы вместе», состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку, — сказал Песков.

Также Песков отметил, что 4 декабря Путин примет верительные грамоты у новых послов иностранных государств. вручение состоится в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале.

Как правило, на таких церемониях президент выступает с обзорной речью по внешнеполитическим вопросам, в том числе и в части, касающейся тех государств, представители которых вручают верительные грамоты, — сообщил представитель Кремля.

На официальном канале ВДНХ в Telegram уточняется, что сегодня на выставке-форуме «Россия» технический день. Там пообещали продолжить программу во вторник.

Ранее сообщалось, что глава государства планирует принять участие в заседании Совета по правам человека и в мероприятии в честь Дня Героев Отечества. Там будут обсуждаться вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования.