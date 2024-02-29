Стало известно, когда запустят ВСМ Москва — Петербург Хуснуллин: движение по ВСМ Москва — Петербург реально запустить через пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение по высокоскоростной магистрали Москва — Петербург реально запустить через пять лет, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его славам, которые приводит ТАСС, трассировка магистрали по данному направлению уже полностью утверждена.

Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет. <...> Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально можно трассу полноценно запустить, — сказал он.

Он добавил, что схема финансирования строительства будет доработана за два-три месяца. Источники уже практически определены, в данное время дорабатываются юридические и организационные моменты.

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что ВСМ будет проходить через Тверь. По его словам, маршрут также будет пролегать через Великий Новгород. Глава государства подчеркнул, что в планах правительства построить магистраль через разные города России.

Также президент заявил, что создание инфраструктуры и подвижного состава для высокоскоростных магистралей должно вестись на отечественной технологической базе. По его мнению, производство высокоскоростных поездов может быть налажено, в частности, на базе завода «Уральские локомотивы».