Стало известно, когда запустят автомобильное движение по Крымскому мосту Минтранс РФ: движение по Крымскому мосту запустят 8 октября после 16:00

Фото: РИА Новости Крым

Пустая автомобильная трасса «Таврида» в Крыму. Утром на Крымском мосту на автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроют 8 октября после 16:00 по неповрежденной полосе в реверсивном режиме. В Telegram-канале министерства сообщили, что глава ведомства сделал такое заявление во время заседания оперштаба министерства после заслушанных докладов о ходе восстановления моста в Крыму.

Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме, — заявил Савельев.

Руководитель министерства уточнил, что он дал все поручения по усилению транспортной безопасности на Крымском мосту.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.