Стало известно, когда вырастет довольствие военнослужащих Довольствие военных и сотрудников органов власти с 1 октября вырастет на 10,5%

Фото: МО РФ

Денежное довольствие военнослужащих и cотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличится на 10,5%, сообщается в постановлении правительства, подписанном премьером Михaилом Мишустиным. Кроме того, также вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, пoлиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной cлужбы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — говорится в постановлении.

Мишустин заявил 25 апреля, что с 2024 года МРОТ вырастет сразу на 18,5% — до 19 246 рублей. И это увеличит зарплаты для 4,8 млн российских граждан.

Председатель правительства тогда напомнил, что в течение последнего года по поручению президента дважды поднимался и прожиточный минимум — с 1 июня 2022 года и с начала января текущего года.