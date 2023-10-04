Стало известно, когда в вузах РФ введут новую систему высшего образования Минобрнауки РФ: новую систему высшего образования внедрят в вузах с 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новую систему высшего образования внедрят в вузах с 1 сентября 2025 года, сообщил замглавы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев во время заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, к этому времени в стране разработают новые федеральные образовательные стандарты.

Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования — это 1 сентября 2025 года, — сказал Афанасьев.

Он добавил, что новые стандарты будут разработаны для крупных групп специальностей, а не для отдельных направлений обучения.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что российским абитуриентам позволят не приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в высшие учебные заведения. В ведомстве предложили внедрить новые нормы уже со следующего учебного года. Проект приказа уже готов. Представители ведомства уверены, что такой механизм упростит поступление в иногородние университеты. Кроме того, будет снижена нагрузка на сами вузы.

До этого сообщалось, что в российских вузах ощутимо выросли цены на обучение. Заметнее всего подорожание на медицинском направлении. Так, стоимость учебы на первом курсе по специальности «лечебное дело» в московском университете имени Сеченова выросла сразу на 235 тысяч рублей.