Стало известно, когда в России появится новая энергетическая стратегия Минэнерго: новую энергостратегию России утвердят в 2024 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новую энергетическую стратегию России планируется утвердить в марте 2024 года, следует из презентации первого замминистра энергетики России Павла Сорокина. По данным ТАСС, она была представлена на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика» в Кемерово. Согласно представленным данным, стратегия будет рассчитана до 2050 года.

Как отмечается, текст документа должен быть готов уже в ноябре. В правительство его направят на согласование в январе-феврале будущего года.

Ранее секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрий Полохин заявил, что Россия сможет за три — пять лет перенаправить европейские поставки газа в другие страны. Он пояснил, что такие проекты, как «Сила Сибири», запускались за аналогичный срок. Эксперт добавил, что Москва в настоящее время ведет переговоры, в том числе с Китаем, Индией и Пакистаном.

После этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США планируют добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, сейчас ведется работа по «закручиванию гаек». Этим вопросом занимается координатор санкций Госдепартамента и Управление контроля за иностранными активами. По уточнению представителя ведомства, это «критически важно».