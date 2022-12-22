Стало известно, когда увеличат призывной возраст в России Депутат Картаполов: закрепить в законе призывной возраст с 21 года могут в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комитет Госдумы по обороне поддерживает предложение Минобороны об увеличении призывного возраста граждан с 18 лет до 21 года, заявил ТАСС глава комитета Андрей Картаполов. По его словам, это может быть реализовано только через изменения в законодательстве, которых можно ожидать в следующем году.

Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе. <...> Думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано, — сказал Картаполов.

21 августа на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в России следует поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 лет до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. По его словам, необходимо предоставить желающим возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

В свою очередь замглавы комитета по обороне РФ Юрий Швыткин сообщил, что увеличение призывного возраста необходимо, чтобы к военному делу привлекались «зрелые люди». По его мнению, это послужит повышению военного потенциала Вооруженных сил.