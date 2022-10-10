Стало известно, когда устранят повреждения опор Крымского моста Хуснуллин: повреждения опор Крымского моста устранят в конце недели

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Повреждения опор Крымского моста будут устранены в конце недели, заявил на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводятся на сайте правительства, поставки металлоконструкций для ремонта моста начнутся на этой неделе.

Хуснуллин уточнил, что анализ тяжести повреждений моста еще продолжается, водолазы проверяют опоры. Так, выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор сооружения. Работы ведутся круглосуточно двумя полноценными сменами, ответственные работники дважды в день представляют доклад о ходе ремонта.

Предварительный срок устранения повреждений опоры — конец этой недели, — отметил Хуснуллин.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

По имеющимся данным, три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в организации подрыва участвовали украинские спецслужбы, граждане России и зарубежных государств.