Стало известно, когда уроки труда станут обязательными в школах России Путин ввел обязательные уроки труда в школах с 1 сентября 2024 года

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Уроки труда в российских школах станут обязательными с 1 сентября 2024 года, соответствующий закон 19 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Положение об этом уроке стало частью закона о запрете мобильных телефонов во время занятий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, уроки труда будут проводиться для учеников начальной и средней школы. В то же время для учащихся средней школы и старшеклассников обязательным станет предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Для хорошего будущего ребенку с детства необходимо прививать трудолюбие, пояснил парламентарий.

Также председатель ГД отмечал, что на трудах девочек нужно учить варить борщ, а мальчиков — управляться с молотком. По словам Володина, таким образом детей в учебных заведениях надо готовить к взрослой жизни.

В соответствии с новым законодательством учащимся запретили использовать мобильные телефоны во время уроков. Исключение составят случаи, связанные с появлением угрозы жизни или здоровью школьников и педагогов. Кроме того, согласно положениям закона, за учениками закрепляется обязанность соблюдать дисциплину в стенах учебного заведения. Контролировать исполнение правил будут руководители школ и учителя.