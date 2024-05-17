Стало известно, когда США смогут поучаствовать в параде Победы в Москве Рябков: Россия не будет приглашать США на будущие парады Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские власти не станут приглашать политическое руководство США на будущие парады Победы в Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, американцы отрицают ключевую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией.

Они не способны изменить свой подход, и поэтому мы и приглашать их не будем. Если что-то изменится в плане появления большего здравого смысла в подходе официального Вашингтона, тогда, конечно, [пригласим]. Но пока признаков этого нет, — сказал Рябков.

Ранее американский ветеран Второй мировой войны отставной полковник сухопутных войск и участник встречи советских войск с союзниками на Эльбе Фрэнк Кон заявил, что Россия и США несут ответственность за то, чтобы не допустить нового глобального конфликта. По его словам, если разразится новое вооруженное противостояние, то человечество будет уничтожено.

До этого он выражал сожаление, что страны более не едины в праздновании Дня Победы. Он призвал представителей России и США сохранять личные связи до тех пор, пока политики не поймут, что конфронтация проигрышна для всех.

Кон неоднократно присутствовал на парадах Победы в Москве. Он удостоен множества российских наград. В частности, в 2020 году получил медаль «За укрепление боевого содружества».