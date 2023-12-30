Стало известно, когда состоится заседание СБ ООН по Белгороду Постпредство РФ: заседание СБ ООН по Белгороду состоится 31 декабря

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода, ранее запрошенное российской стороной, состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что встретиться раньше представители ООН не успевают по техническим причинам.

Заседание в итоге назначено на полночь по Москве (16:00 по Нью-Йорку) сегодня. Раньше ооновцы не успевают технически. Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран — членов ЕС, — написал Полянский.

Центр Белгорода повергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря. ВСУ выпустили снаряды по Соборной площади. В результате происшествия погибли 14 и пострадали свыше 100 человек.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства для удара по жилым кварталам.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что врагу не удастся уйти от возмездия. Он уточнил, что из 108 раненых 15 являются детьми. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Губернатор также принес своим соболезнования семьям погибших. По словам Гладкова, он понимает, что нет ничего, что могло бы утешить горе граждан.