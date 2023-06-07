Стало известно, когда состоится встреча лидеров африканских стран с Путиным Браззавильский фонд: встречу лидеров стран Африки с Путиным ожидают 17 июня в Петербурге

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Браззавильский фонд, занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров африканских стран с российским президентом Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге. Украинский лидер Владимир Зеленский должен встретиться с африканскими лидерами в Киеве 16 июня.

Браззавильский фонд рад сообщить, что... Владимир Зеленский примет в пятницу, 16 июня 2023 года в Киеве, а Его Превосходительство президент России Владимир Путин примет в субботу, 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Республики Уганда Йовери Мусевени, президента Республики Сенегал Маки Салла и президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему, — говорится в заявлении Фонда.

Ранее Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Он подчеркнул, что главы двух стран согласились принять группу африканских лидеров.

Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква в свою очередь заявил, что единственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине, на который согласится Киев, является украинский. Так он прокомментировал мирную инициативу лидеров стран Африки.