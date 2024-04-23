Стало известно, когда СК раскроет подробности дела замглавы МО Иванова BRIEF: СК озвучит подробности по делу замминистра обороны РФ Иванова 24 апреля

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Следственный комитет планирует обнародовать подробности уголовного дела в отношении замминистра обороны РФ Иванова, сообщил Telegram-канал BRIEF со ссылкой на источник в СК РФ, знакомый с ситуацией. Дата заявления назначена на завтра, 24 апреля.

Сейчас с ним проводятся следственные действия. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что к ним приступили после его задержания по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.

Ранее в правоохранительных органах информировали, что следователи будут требовать в качестве меры пресечения для заместителя министра обороны арест, поскольку его предполагаемое преступление относится к особо тяжким. До этого СК известил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Более подробной информации ведомство не опубликовало.

До этого Telegram-канал Readovka уточнил, что днем 23 апреля Иванов присутствовал на коллегии Министерства обороны РФ. По данным канала, его подозревают в получении взятки в размере не менее одного миллиона рублей. Как напоминает Readovka, по предъявленной статье ч. 6 ст. 290 УК РФ Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, Главная военная прокуратура потребовала ужесточить приговор бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковнику Николаю Копытову. Приговор сочли слишком мягким: он получил четыре года тюрьмы общего режима за взятки в 2018 году в размере 10 млн рублей.