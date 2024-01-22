Стало известно, когда новые регионы интегрируются в систему образования РФ Кузнецова: новые регионы интегрируют в систему образования за два года

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Школы новых регионов России должны полностью интегрироваться в российскую систему образования в течение двух лет, заявила вице-спикер нижней палаты российского парламента Анна Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевских властей. По ее словам, Россия смогла обеспечить конституционные права на образование детей с воссоединенных территорий на 100%.

Школы новых регионов в течение двух лет должны полностью интегрироваться в российскую систему образования, — сказала Кузнецова.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на лекарственное обеспечение жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей выделено 7 млрд рублей. По его словам, на медико-санитарную помощь также направят свыше 1 млрд рублей. Такая же сумма будет направлена на разработку проектов по лечению онкологических заболеваний.

Ранее правительство утвердило государственную программу восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. К 2030 году новые регионы должны будут достичь среднероссийских показателей качества жизни. В программу вошли восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата.