Стало известно, когда сдача в плен не является преступлением В Верховном суде России постановили, что сдача в плен при возможности сопротивления является преступлением

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Сдаваться в плен, когда еще есть возможность оказывать сопротивление, — это преступление, разъясняется в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, передает РИА Новости. При этом за добровольную сдачу в плен военного могут приговорить к сроку от трех до десяти лет заключения.

Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен, — сказано в проекте.

Также указывается, что состава преступления не будет, если военный по физическому состоянию не способен уклониться от плена. В частности, он находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии. При этом отмечается, что если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью «Госизмена», которая грозит уже 20 годами колонии.

Ранее сегодня сообщалось, что в Верховном суде постановили, что побег из армии при тяжелой жизненной ситуации не несет в себе самого состава преступления, а потому военнослужащий должен быть оправдан. При этом уточняется, что если тяжелые обстоятельства были устранены, военнослужащий должен сразу же вернуться к месту несения службы, в противном случае он станет фигурантом уголовного дела по статье 337 УК РФ (самовольное оставление места службы) или 338 УК РФ (дезертирство).