Стало известно, когда Россия может запустить безвизовый туробмен с Индией Россия планирует запустить безвизовый туробмен с Индией в 2024 году

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Международная выставка-форум «Россия»

Россия планирует запустить групповой безвизовый туристический обмен с Индией в 2024 году, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков во время выступления на выставке-форуме «Россия». По его словам, которые передает ТАСС, также будет упрощена анкета для электронной визы.

Еще много, что предстоит сделать. Это и упрощение анкеты для электронной визы, и расширение стран для безвизового группового туробмена. На этот год мы ставим себе ключевой показатель и ключевую страну — Индия, — сообщил Вахруков.

Замминистра добавил, что необходимо расширить список государств, граждане которых смогут приезжать в РФ без предъявления визы. Вахруков напомнил, что в прошлом году запустили электронную визу для жителей 55 стран, а также безвизовый обмен с Ираном и Китаем.

В консульском департаменте МИД РФ ранее сообщили, что в 2023 году Россия выдала 846 тысяч въездных виз иностранцам. Это на 334 тысячи больше, чем в 2022 году. Чаще всего запросы поступали из стран Азии, на которые пришлось 45% от общего числа выданных документов. Еще 26% заявок направили из Европы, 16% запросов пришли из стран Африки, Ближнего Востока и Среднего Востока.