Стало известно, когда российский газ пойдет в Иран Цивилев: поставки российского газа через Азербайджан в Иран начнутся в 2025 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поставки российского газа в Иран по маршруту через Азербайджан стартуют в 2025 году, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном. Объем ежегодных поставок составит до 1,8 млрд кубометров, передает ТАСС.

В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре, и поставки газа в Иран будут в объеме до 1,8 млрд кубометров, — отметил Цивилев.

В свою очередь министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил, что соглашение о поставках находится на стадии подготовки — ключевым вопросом остается цена. Контракт пока не финализирован, однако стороны стремятся ускорить согласование.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ был согласован двумя сторонами 17 января 2025 года в Москве, принят Госдумой 8 апреля и одобрен Совфедом 16 апреля. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовых актов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует переговоры Ирана с США и считает, что все вопросы по иранской ядерной программе должны решаться дипломатическим путем.