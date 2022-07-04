Стало известно, когда Роскосмос запустит тяжёлую ракету «Ангара-А5» Рогозин: ракету «Ангара-А5» запустим в космос на рубеже 2022/2023 годов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск лёгкой ракеты «Ангара-А1.2» запланирован на 2022 год. Старт тяжёлой «Ангары-А5» может состояться в конце 2022-го или в начале 2023 года, отметил он в беседе с РИА Новости.

В этом году мы планируем, что полетит ещё лёгкая «Ангара», а после определения полезной нагрузки нашим основным заказчиком полетит и тяжёлая «Ангара». Когда это будет — конец года или начало следующего — это их вопрос, — рассказал глава Роскосмоса.

Он добавил, что тяжёлая «Ангара» изготовлена, её уже доставили на космодром Плесецк. Скоро на космодром доставят и лёгкую «Ангару».

Рогозин также сообщил о планах не переводить полностью на омское ПО «Полёт» производство новой ракеты с закрытием московской площадки Центра Хруничева.

Мы контрольно-измерительную станцию и для лёгкой, и для тяжёлой «Ангары» сохраняем, потому что мы не будем сейчас всё в Омск тащить. Омск и так уже работает на полную мощность. У нас там аншлаг в Омске. Поэтому Москву мы сохраняем, — подчеркнул Рогозин.

Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин заявил, что новая российская ракета «Ангара-А5» значительно превосходит предыдущие разработки. Он объяснил, что ракета предназначена для запуска в космос людей и работает на кислороде-керосине, «традиционном топливе». Кроме того, ракета позволяет дополнять себя, как детский конструктор.