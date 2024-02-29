Стало известно, когда РФ откажется от информации с западных метеоспутников Шумаков: РФ к концу 2024 года откажется от информации с западных метеоспутников

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Россия к концу 2024 года полностью откажется от данных, получаемых с западных метеорологических спутников, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков после старта ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2–4. По его словам, которые приводит ТАСС, ранее РФ тесно сотрудничала с западной системой EUMETSAT.

До определенного времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами — с системой EUMETSAT, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности. <...> Думаю, что к середине или к концу этого года, с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем, — сказал он.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что госкорпорация намерена наладить массовое производство спутников, масса которых не будет превышать 500 кг. Для реализации этого плана будет выделено 50 млрд рублей, поскольку задача потребует наличия нового технического оборудования.

По его словам, похожий конвейер уже запущен на предприятии «Решетнев», однако там создаются космические аппараты массой не более 100 кг. Тем не менее предполагается, что именно этот участок и его наработки станут прототипом, на основе которого будет осуществлен переход к индустриальной модели, — опыт его использования показал, что можно создать конвейер для более тяжелых спутников.