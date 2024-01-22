Стало известно, когда рассмотрят проект о конфискации имущества за фейки В Госдуме рекомендовали принять проект о конфискации имущества за фейки об армии

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Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ могут рассмотреть в Госдуме 24 января, сообщил депутат Павел Крашенинников. По его словам, которые приводит ТАСС, комитет парламента по госстроительству рекомендовал принять его в первом чтении.

Мы предлагаем дополнительно в повестку поставить проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. Вы знаете, он практически всеми лидерами фракций внесен. Есть предложение и решение сегодня его разослать и предложить наше решение для того, чтобы рассмотреть на пленарном заседании в среду у нас в Государственной думе, — сказал Крашенинников.

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России 22 января. Авторы инициативы предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, разрешающие конфисковывать у осужденных деньги, ценности, а также другое имущество. Кроме того, законопроект позволяет лишать таких лиц почетных званий как за фейки о вооруженных силах страны, так и за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее Крашенинников заявил, что новый закон о конфискации имущества у лиц, осужденных за фейки о Вооруженных силах России, не имеет обратной силы. При этом суды при вынесении приговоров по этим составам смогут использовать конфискацию как дополнительное наказание.