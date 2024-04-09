Стало известно, когда Путина ждут с визитом в Китае МИД России: Путина ожидают в Китае с государственным визитом в этом году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президента РФ Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщил МИД РФ по итогам визита главы МИД Сергея Лаврова в Китай. В Пекине российский министр был принят председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский лидер (Си Цзиньпин) приветствовал прибытие Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую народную республику, — сообщили в МИД.

Ожидается, что в ходе визита лидеры России и Китая обсудят широкий спектр вопросов, затрагивающих сотрудничество государств в различных сферах — от экономики и торговли до политики и культуры. Кроме того, вероятно, отдельный блок беседы будет посвящен международной ситуации. Известно, что последний визит Путина в Китай прошел в рамках участия в саммите ШОС несколько месяцев назад.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с победой на прошедших выборах главы государства. По его словам, переизбрание действующего российского лидера отражает поддержку народа.

В МИД Китая тогда также заявили, что высоко ценят позицию Путина по Тайваню. Представитель ведомства подчеркнул, что признание острова неотъемлемой частью Китая является базовым принципом для выстраивания отношений с Пекином.